Carapicuíba participa do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência

Data de Publicação: 6 de outubro de 2011

Na última quarta-feira, 21, o Movimento das Pessoas com Deficiência de Carapicuíba (MPDC) realizou um ato no Gabinete do Prefeito para lembrar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, iniciado com a celebração de uma missa.

Participaram o Padre Antonio Carlos, da Paróquia Cristo Ressuscitado e o Monsenhor Paulo Link, da Paróquia Nossa Senhora das Graças. Pessoas portadoras de deficiência, membros da paróquia e funcionários da Prefeitura participaram da celebração.

No calçadão, pessoas com deficiência e seus familiares participaram de uma Caminhada organizada pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Carapicuíba. O evento teve como tema “Em busca de uma nova sociedade”, e procurou chamar a atenção do público para refletir sobre os direitos e necessidades das pessoas com deficiência.

A Prefeitura de Carapicuíba, que adotou diversas ações para inclusão e acessibilidade na Educação, Saúde, Esporte e Assistência Social, criou o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Carapicuíba, o que possibilitou a formação da Associação de Surdos e da Associação de Amigos e Familiares dos Autistas.

O Centro de Carapicuíba já conta com diversas guias rebaixadas e adaptadas para deficientes visuais. As escolas e creches da Prefeitura têm rampas de acesso e está em fase final a construção de um escola com elevador para garantir a mobilidade de cadeirantes e crianças com outras deficiências motoras.

“Garantir a acessibilidade é promover cidadania. Estamos aumentando as condições de acesso e fortalecendo os espaços democráticos de defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiências”, frisou o prefeito Sergio Ribeiro.

O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Carapicuíba fica na Casa dos Conselhos, localizado à Rua Maria Helena, 110 – Centro de Carapicuíba – Telefone 4185-3772.