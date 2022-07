Etec e Fatec de Carapicuíba abrem inscrições para vagas em 2012

Data de Publicação: 11 de outubro de 2011

ETEC

A Escola Técnica Estadual de Carapicuíba (Etec) está com inscrições abertas para o Vestibulinho do primeiro semestre de 2012. O período de inscrição vai até as 15 horas do dia 18 de outubro. O exame acontece dia 20 de novembro (domingo).



O Campus Etec/Fatec oferece os cursos de Administração (manhã – tarde – noite); Comunicação Visual (tarde – noite); Processos Fotográficos (manhã – noite); Administração – integrado ao Ensino Médio (EE Toufic Joulian) e Logística – integrado ao Ensino Médio (EE Toufic Joulian).



A unidade de Extensão EE Prof. Oscar Graciano oferece os cursos de Contabilidade (noite); Logística (noite); Redes de Computadores (noite); Administração (integrado ao Ensino Médio) e Informática (integrado ao Ensino Médio).



Os interessados em participar do Vestibulinho devem acessar o site www.vestibulinhoetec.com.br, seguir as instruções e pagar a taxa de R$ 25,00. Mais informações: www.eteccarapicuiba.com.br ou (011) 4184-8404/8408 ramal 729.



FATEC

A Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (FATEC) está com inscrições abertas para Processo Seletivo referente ao 1° semestre de 2012 até as 15h do dia 8 de novembro.

A FATEC de Carapicuíba conta com quatro cursos superiores: Secretariado, Logística, Análise de Sistemas e Tecnologias da Informação (Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Jogos Digitais e Sistemas para Internet).

A nota da prova objetiva obtida no ENEM dos anos 2009, 2010 e 2011 poderá ser utilizada para efeito de cálculo final neste processo seletivo, porém o candidato poderá indicar apenas um dos seguintes anos em que participou.

As inscrições podem ser feitas através da internet no site www.vestibularfatec.com.br ou pessoalmente nos Infocentros do Programa Acessa São Paulo (http://www.acessasp.sp.gov.br).

O site oferece todas as informações necessárias ao candidato, como calendário das provas, pedido de isenção ou redução de taxa, dentre outros. A taxa de participação é de R$ 70,00. Mais informações: (011) 4184-8404/8408 ramal 719.