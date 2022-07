Prefeitura de Carapicuíba vai construir “supercreches”

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 11 de outubro de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vai aderir ao convênio do Governo Federal que prevê a construção de 15 “supercreches”, com 120 e 240 alunos.

As novas unidades terão oito salas de aula e uma de informática, pátio com cobertura e banheiros adaptados para pessoas com deficiência.

O anúncio das supercreches foi realizado pela presidenta Dilma Roussef na semana passada como parte do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), a ser realizado com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). De modo inédito, a contratação dos serviços será feita diretamente pela Prefeitura, após a assinatura do convênio e licitação.

Para aderir à nova modalidade, o prefeito Sergio Ribeiro está agilizando a documentação exigida, bem como a contratação de engenheiros e estagiários para realizar todo o trabalho.