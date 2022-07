Terceira Corrida da Primavera acontece neste domingo

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 13 de outubro de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, realiza a 3ª Corrida da Primavera no próximo domingo, 9 de outubro, a partir das 8 horas no Parque dos Paturis. A prova tem a extensão de 10 quilômetros e passa por ruas da Cohab nas proximidades do Rodoanel, divisa com Osasco.

O período de inscrição vai até sábado, 8, e a taxa é de R$ 20,00. A ficha de inscrição está disponível no site da Prefeitura www.carapicuiba.sp.gov.br, no banner da Corrida da Primavera. Após preenchimento à mão, a ficha deverá ser entregue juntamente com a taxa na Secretaria de Esportes e Lazer, no Ginásio Tancredão à Av. Inocêncio Seráfico, 2005.

Inscritos

O cadastro de corredores já apresenta mais de 120 participantes entre homens e mulheres, cujas idades variam de 16 anos a 75 anos.

A concentração para o início da Corrida da Primavera acontece a partir das 7h no Parque dos Paturis. A infraestrutura do evento está sendo organizada em conjunto com outras Secretarias e Entidades. Também serão entregues camisetas e medalhas aos participantes, além do sorteio de bolsas de estudo para cursos profissionalizantes da Escola Prepara, uma das patrocinadoras do evento.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Esporte e Lazer de Carapicuíba (4187-7000).