Prefeitura realiza terceira Corrida da Primavera

Data de Publicação: 13 de outubro de 2011

No último domingo, 9 de outubro, 172 corredores participaram da terceira edição da Corrida da Primavera. Eles percorreram os 10 quilômetros de percurso, saindo do Parque dos Paturis, sentido COHAB 2, COHAB 5 e Jardim Gopiúva, e retornando pela Avenida Marginal.

As premiações contemplaram os três primeiros colocados por categorias feminina e masculina e seis faixas etárias. Assim, 36 corredores foram contemplados com troféus e prêmios em dinheiro que variam de R$ 100 a R$ 400.

Classificação dos três primeiros colocados por categoria e faixa etária:

— Feminino – 16 a 21 anos

1 137 BIATRIZ R. S. ANJOS 00:45:45

2 139 ELAINE C. G. FONSECA 00:49:15

3 142 ESTEFANI D. DE MELO 00:53:10

— Feminino – 22 a 35 anos

1 179 JUSSIMARA F DOS SANTOS 00:38:22

2 106 VANESSA AP. DE S. E SILVA 00:52:34

3 177 MARIA CLAUDIA P. SANTOS 00:58:10

— Feminino – 36 a 45 anos

1 121 MONICA SANTIAGO 00:46:23

2 90 SILVANA DOS S. C. ARAUJO 00:47:14

3 135 LEONILDA T. C. DE SOUZA 00:47:51

— Feminino – 46 a 55 anos

1 184 LUZIA A. MESQUITA 00:38:55

2 136 RAQUEL MOREIRA LIMA 00:48:37

3 208 FLORENICE P NASCIMENTO 00:49:38

— Feminino – 56 a 65 anos

1 82 MARIA FRANCISCA 00:53:44

2 149 FRANCISCA L. DA SILVA 00:57:05

3 70 LUZIA RODRIGURES SILVA 00:57:38

— Feminino – 66 a 99 anos

1 155 MIDORI NOBUTI 01:12:34

2 72 MARIAM M. MAGALHÃES 01:29:56

— Masculino – 16 a 21 anos

1 144 VENILSON DA S. BARBOSA 00:39:35

2 29 WILSON JARDIM ROSA 00:39:43

3 141 ROGERIO M. .M DOS ANJOS 00:41:12

— Masculino – 22 a 35 anos

1 189 CLAYTON ELIAS GOMES 00:31:47

2 94 LIOS M. CEDRAZ ARAUJO 00:32:03

3 178 VALDIR AP. B. DE CAMARGO 00:32:42

— Masculino – 36 a 45 anos

1 190 NAVAL FREITAS 00:31:29

2 18 JOSÉ SOLTENES E. DA SILVA 00:33:41

3 37 JUCELINO B. DE OLIVEIRA 00:35:09



— Masculino – 46 a 55 anos

1 188 BENEDITO DONIZETE GOMES 00:31:53

2 186 JESUINO JOSE DOS SANTOS 00:37:02

3 146 CARLOS M. SANTANA 00:39:52

— Masculino – 56 a 65 anos

1 134 AGENOR XAVIER DE OLIVEIRA 00:36:47

2 95 ADAUTO F. DOS SANTOS 00:40:00

3 88 HELENO JOSÉ PEREIRA 00:43:25

— Masculino – 66 a 99 anos

1 154 IZAU MAURICIO DA SILVA 00:45:52

2 39 DECIO OLIVEIRA CASTRO 00:47:21

3 174 MANOEL GOMES 00:59:20

Obs.: Os destaques em vermelho são participantes de Carapicuíba

O evento contou com atletas de Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi, Santana de Parnaíba, Osasco, Ibiúna, Guarulhos e São Paulo. A classificação geral da 3ª Corrida da Primavera estará disponível no link da Secretaria de Esporte e Lazer, do portal da Prefeitura: .