Aldeia Jesuítica de Carapicuíba comemora 431 anos nesta quarta

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 18 de outubro de 2011

Missa e apresentação de coral e violino celebram o aniversário de fundação da Aldeia de Carapicuíba.

Na quarta-feira, 12, Carapicuíba comemora 431 anos de fundação da Aldeia Jesuítica. Para comemorar o aniversário, a Prefeitura vai realizar apresentações culturais e musicais gratuitas no Largo da Aldeia, a partir das 9h.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a programação conta com a celebração de Missa, apresentação do Coral Conexão São Joaquim e do violinista Samuel Camargo.

O prefeito Sergio Ribeiro afirma que “a Aldeia Jesuítica de Carapicuíba representa o nascimento de nossa cidade e expressa um patrimônio cultural único, pelo qual nos esforçamos a preservar e divulgar”.

Histórico

O conjunto arquitetônico da Aldeia é o único do planeta, fruto das expedições realizadas pela Companhia dos Jesuítas, lideradas pelo Pe. José de Anchieta em 1580.

O local abriga elementos da história brasileira com a participação indígena e jesuítica. Há cerca de quatro séculos, anualmente em maio, acontece a Festa da Santa Cruz, que apresenta danças e movimentos indígenas, como Zagaia e Sarabaqué, numa tentativa de aproximação do homem branco com vistas à Catequese dos índios.

Em 1941, o espaço foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), por ter sido rota do movimento bandeirante.

Em 2009, a Aldeia Jesuítica de Carapicuíba passou a integrar o Circuito Taypa de Pilão, juntamente com as cidades de Barueri, Cotia, Embu das Artes, Santana de Parnaíba e São Roque, formando um dos roteiros turísticos do Estado de São Paulo.

O local fica próximo da entrada 22,2 Km da Rodovia Raposo Tavares, há 30 minutos da capital paulista. Mais informações na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (4186-0687).