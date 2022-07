Carapicuíba embeleza locais públicos com grafite

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 18 de outubro de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Serviços Municipais, tem realizado um trabalho contínuo de conservação, revitalização e embelezamento através do grafite em locais públicos.

Escolas como as EMEIs Carmelinda Chagas (Vila Cretti), Castelo Encantado (Cohab V), e locais como o viaduto Jorge Julian (Centro) e a Área de Lazer Edivaldo Esteves, ficaram mais bonitos e acolhedores com a arte em grafite e a revitalização. A pista de skate do Parque dos Paturis também recebeu um banho de arte com grafite.

A Secretaria de Serviços Municipais tem trabalhado na reforma de praças, quadras e áreas de lazer. Elas ganharam cercas de madeira ou de alambrado, iluminação, bancos, gramado, brinquedos e muito colorido. “Melhoramos áreas novas e antigas da nossa cidade para proporcionar mais qualidade de vida à população”, frisou o prefeito Sergio Ribeiro.

Grafitar não é pichar

Grafite é uma arte planejada e desempenhada com qualidade. Suas mensagens através de símbolos, textos ou desenhos, são usadas como forma de expressão artística em espaços públicos. O artista que pratica esta arte é conhecido como Grafiteiro, ao contrário do pichador, pois a pichação é considerada vandalismo e crime ambiental. A contravenção prevê pena de detenção de 3 meses a 1 ano, e multa nos termos do artigo 65 da Lei 9.605/98.