Prefeitura realiza atividades para comemorar o Dia das Crianças

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 20 de outubro de 2011

Eventos levam diversão e alegria para crianças de vários bairros da cidade. Prefeito participa das atividades.

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação, promove no dia 12 de outubro, quarta-feira, atividades simultâneas em diversos bairros para comemorar o Dia das Crianças.

O feriado promete ser animado com jogos, brincadeiras, cama elástica, pula pula, além de muito algodão doce e pipoca. Também não faltarão oficinas de criação de brinquedos e pintura de rosto.

A comemoração acontece das 8 às 17 horas nos locais abaixo:

Parque do Planalto (Jardim Planalto)

Praça próxima à EMEI Ciranda da Criança (Parque Flórida)

Praça Brígida, próxima à EMEF Noemy (Jardim Santa Brígida)

Praça Sulamericana (Vila Sulamericana)

Praça da Árvore, próxima à EMEI Izaura Quércia (Cohab 5)

Largo Novo Horizonte (Jardim Novo Horizonte)

Ruas Mirassol e Miracatu, próximas à EMEF Edegar Simões (Ariston)

Estacionamento da EMEF João Hornos (Ana Estela)

Calçadão (Centro)

Ao lado da FNC, próximo ao Parque da Lagoa (Vila Gustavo Corrêa)

Como nos anos anteriores, o prefeito Sergio Ribeiro participará das atividades percorrendo os locais, comemorando junto com as crianças, pais, voluntários e funcionários. “Valorizar as crianças, com educação, esporte e lazer de qualidade é contribuir para uma sociedade melhor”, afirma o prefeito Sergio Ribeiro.