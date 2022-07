Prefeitura de Carapicuíba inicia reforma do Pronto Socorro Infantil

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 20 de outubro de 2011

Parceria da Prefeitura com Governo Federal vai beneficiar milhares de crianças do município. Prefeito Sergio Ribeiro autoriza início dos trabalhos nesta sexta, 14.

O Pronto Socorro Infantil, localizado na Av. Teixeira Lott, região central, vai passar por reforma estrutural. A obra, que é uma parceria da Prefeitura de Carapicuíba com o Governo Federal, conta com o repasse de R$ 170.000,00 e com a contrapartida da Prefeitura de R$ 18.895,05.

O prédio construído em 1995, funcionou inicialmente como maternidade, e desde 2001 passou a atender como Pronto Socorro Infantil, centralizando o atendimento em todo o município. A reforma prevê recuperação e substituição de instalações, cobertura, vidros e pintura.

O Prefeito Sergio Ribeiro assina, assina nesta sexta-feira, 14, às 17 horas, ordem de serviço autorizando o início dos trabalhos.

Além da reforma do PSI, que resultará em melhorias no atendimento e acomodações, Carapicuíba vai ganhar, até 2012, dois novos endereços para o atendimento emergencial infantil: o Pronto Socorro da Vila Helena (UPA 24h) e o Pronto Socorro Infantil da Vila Dirce, o que descentralizará o atendimento, favorecendo .

Reformas em UBSs

Cinco UBS (Cohab V, Vila Cretti, Cohab II, Adauto Ribeiro e Ana Estela) estão passando por melhorias graças a projetos que a atual Administração enviou para o Ministério da Saúde, que liberou os recursos para as reformas.

Unidades de Saúde da Família

Além de aprimorar o atendimento à população, a Prefeitura vai construir novas Unidades de Saúde da Família (USF), nos bairros da Vila Dirce, Aldeia e Jandaia, com o apoio do Governo Federal e, ainda fará a USF Jardim Bom Pastor / Capriotti com recursos próprios, a qual será entregue até o final do ano. Nessas unidades haverá a implantação do Programa de Saúde da Família e dos agentes comunitários de saúde.