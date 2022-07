Prefeitura de Carapicuíba participa da l º Oficina Pró – Equidade

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 20 de outubro de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Coordenadoria de Políticas Públicas paras as Mulheres, vinculada à Secretaria de Governo, participou da 1ª Oficina Pró-Equidade de Gênero e Raça, em Brasília, nos dias 26 e 27 de setembro. O evento teve a participação de mais 94 instituições públicas e privadas que fizeram a adesão ao Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça.

A Oficina contou com a participação de autoridades como Iriny Lopes, ministra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Luiza Barros, ministra de Estado chefe da Secretaria Especial de Políticas da Promoção da Igualdade Racial, além de representantes da ONU Mulher e da OIT (Organização Internacional do Trabalho).

O Programa visa promover a cidadania e combater a discriminação no acesso, remuneração, ascensão de mulheres e homens, combater o Assédio Moral e Sexual, ter o compromisso das organizações com a equidade (igualdade com justiça) de gênero e raça priorizando a gestão de pessoas e a cultura organizacional.

O programa focará a promoção da igualdade de gênero e raça no mundo do trabalho na superação da desigualdade e de ocupação dos cargos, entre mulheres e homens, com ações que dêem visibilidade e valorização ao trabalho desenvolvido pelas mulheres e adotando boas práticas laborais com critérios de equidade, de gênero e raça.