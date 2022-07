Seminário em Carapicuíba discute Saúde Mental

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 21 de outubro de 2011

As Coordenadorias de Saúde Mental da Região Metropolitana Oeste de São Paulo se reúnem para promover Seminário de Saúde Mental na quinta, 20 de outubro, no Teatro Fuca (Rua José Fernandes Teixeira, 510, Vila Cretti), a partir das 9h.

O evento vai propor elementos de defesa para a reforma psiquiátrica (Lei 10.216/01), abordando os desafios da prevenção e do tratamento do dependente do Crack e outras drogas, além de refletir sobre a internação compulsória de crianças, adolescentes e moradores de rua, apresentar propostas para o oferecimento dos serviços de Consultório de Rua, Casa de Acolhimento Transitório e atendimento infanto juvenil.

A programação conta com a presença de Décio Castro Alves, da Equipe Técnica de Saúde Mental de São Bernardo do Campo; Léo Pinho da Frente Estadual Antimanicomial de São Paulo; Dirce Cordeiro, Comissão Intersetorial de Saúde Mental do Conselho Nacional de Saúde; entre outras autoridades do Movimento de Saúde Mental.