Prefeitura promove atividades na Semana do Adolescente

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 26 de outubro de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba, desde segunda-feira, 17, está oferecendo oficinas, palestras e serviços, abertos à população de 11 a 17 anos, por ocasião da Semana do Adolescente.

As atividades, realizadas em parceria com entidades e empresas, seguem até sexta-feira, 21, nos períodos de manhã (8h às 12h) e tarde (14h às 17h), na Casa do Adolescente, que fica na Av. General Teixeira Lott 501, Vila Creti. Confira:

17 – segunda-feira

manhã: cuidados com a pele e cortes de cabelo

tarde: oficina reciclável e palestra, penteado e esmaltação de unhas

18 – terça-feira

manhã: esmaltação de unhas, oficina de dobradura e de xadrez

tarde: maquiagem, corte e oficina de xadrez

19 – quarta-feira

manhã: cortes de cabelo, cine pipoca, psicologia de grupo com tema Família

tarde: cine pipoca, oficina de dobradura, psicologia de grupo com tema Família

20 – quinta-feira

manhã: oficina de recicláveis, palestra sobre Direitos da Família (OAB)

tarde: corte de cabelo e palestra sobre sexualidade.

21 – sexta-feira

manhã: feira de trocas, grupo de primeiro atendimento, oficina de artesanato

tarde: grupo de primeiro atendimento, palestra sobre Direitos da Família (OAB), balada cultural e apresentações artísticas.

A Casa do Adolescente desenvolve ações voltadas para a formação e cuidados com a saúde integral do adolescente, envolvendo aspectos físico, psíquico e social. Oferece ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, de acordo com todos os princípios e diretrizes do SUS. Mais informações sobre como ter acesso às atividades, podem ser obtidas pelo telefone: 4183-4125