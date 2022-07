Prefeitura homenageia aos professores da rede municipal

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 26 de outubro de 2011

Na última sexta-feira, 14, a Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria da Educação, realizou jantar em homenagem ao Dia dos Professores, comemorado em 15 de outubro. O jantar aconteceu no Instituto Casa da Gente, na Cohab II, e reuniu professores, técnicos da educação, vereadores, secretários municipais, entre outras autoridades.

Desde o início de 2009, a Prefeitura tem trabalhado para valorizar os professores e dar mais qualidade à educação do município. Dentre as ações com esse objetivo destacam-se as atividades de Formação Continuada, que aconteceram nos últimos três anos, a criação do Plano de Carreira, em 2010, e o pagamento integral do bônus do Fundeb nos últimos três anos.

O prefeito Sergio Ribeiro enfatizou a importância do papel do professor para o progresso do país e da cidade. “Valorizamos o magistério porque as bases para a construção de uma sociedade melhor vem da escola, a qual oferece, ainda, capacitação profissional e avanços tecnológicos”.