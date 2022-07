Outubro Rosa pela primeira vez em Carapicuíba

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 7 de novembro de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba realiza neste sábado, 22, o lançamento da Campanha de Combate ao Câncer de Mama, denominado “Outubro Rosa”. O evento acontece das 13 às 17 horas, no prédio em frente ao Banco do Brasil, no Calçadão.



O Outubro Rosa é um movimento mundial de luta contra o câncer de mama, cujas ações começaram nos Estados Unidos em 1997 e, com o passar dos anos, vários países aderiram à causa.



Desde 2002 o Outubro Rosa é celebrado no Brasil. Este ano, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde, Instituto Nacional do Câncer (INCA), Instituto Avon, entre outros, é realizado pela primeira vez em Carapicuíba.



A primeira edição do evento quer unir diferentes seguimentos da sociedade para incentivar ações de conscientização sobre os cuidados pessoais, além de alertar sobre os perigos da doença que mata milhares de mulheres anualmente em todo o mundo.



Palestrantes

Dra. Albertina Duarte, professora na Faculdade de Medicina da USP e uma das 52 brasileiras escolhidas pelo movimento 1000 Mulheres pela Paz para concorrer ao Prêmio Nobel da Paz coletivo em 2005.



Dr. Alberto Souza, mastologista e Dra. Vera Freire Gonçalves, diretora de Atenção Básica de Saúde da Rede Municipal apresentarão suas experiências no município de Carapicuíba, no desenvolvimento de programas voltados ao atendimento integral à Mulher.



Legenda: Dra. Albertina Duarte esteve em Carapicuíba na reinauguração da Casa do Adolescente, em 2009.