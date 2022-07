Combate às drogas é tema de Seminário em Carapicuíba

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 8 de novembro de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba realizou na quinta, 20, seminário que tratou dos desafios da prevenção e do tratamento do dependente do Crack e outras drogas, que aconteceu no Teatro Fuca da Vila Cretti.



O evento teve a participação de Leon Garcia, representante da Coordenadoria de Saúde Mental do Ministério da Saúde; Donisete Braga, deputado estadual coordenador da Frente Parlamentar Suprapartidária de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas; Dr. Reinaldo Correa, delegado do Denarc (Departamento de Investigação Sobre Narcóticos da Polícia Civil de São Paulo) e deputado estadual Isac Reis.



Também participaram lideranças religiosas, representantes de organizações sociais, pacientes do Centro de Atenção Pscicossocial, familiares e profissionais que atuam no tratamento e recuperação de dependentes químicos.



O seminário foi organizado em parceria com a Secretaria de Saúde e Coordenadoria de Defesa Civil de Carapicuíba. Os participantes propuseram, ainda, reflexões sobre o tratamento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, moradores de rua, internação compulsória, Consultório de Rua e Casa de Acolhimento Transitório, contribuindo para o enfrentamento da questão sob a ótica da saúde pública e inclusão social.





Legenda da foto: Dr. Reinaldo Correia, Dep. Donisete Braga, Dra. Simone Monteaperto, Dep. Isac Reis e Dr. João Napuleão.