Prefeitura oferece curso de capacitação de atendimento ao público

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 8 de novembro de 2011

A prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Administração, oferece curso de capacitação em atendimento ao público aos funcionários, visando a melhoria da qualidade dos serviços prestados através do relacionamento e aumentar a satisfação dos munícipes.



O Curso, que será ministrado no Teatro Fuca (Rua José Fernandes Teixeira Zuza, 510, Vila Cretti), vai abordar temas relevantes da história da cidade, proporcionando conhecimento mais aprofundado aos funcionários.



A capacitação vai abordar temas primordiais na construção do bom atendimento, como ética, motivação, postura, relacionamento, razões para atender bem, trabalho em equipe e perfil do munícipe.



“Qualificação profissional é um dos pilares do desenvolvimento da cidade e a população merece um atendimento de qualidade”, frisou o prefeito Sergio Ribeiro.



O curso tem início no dia 8 de novembro com turmas às terças e quintas (das 8h às 12h) e quartas e sextas (das 13h às 17h). As inscrições devem ser feitas de 21 a 28 de outubro pelo Secretário da pasta do funcionário no endereço eletrônico: [email protected] Mais informações no Telefone: 4183-7013 – ECAP ou 2886-5336 Administração.