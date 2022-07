Feira de Educação e Profissão (Feduca) em Carapicuíba

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 11 de novembro de 2011

Pela primeira vez, Carapicuíba recebe uma feira especializada em educação e voltada para estudantes e profissionais do setor.



Nos dias 27, 28, 29 e 30 de outubro, acontece a 1ª Feduca (Feira da Educação e Profissão), no Ginásio de Esportes Ayrton Senna (Senninha), das 10h às 21h. A iniciativa, direcionada a profissionais e estudantes de Carapicuíba e região, vai reunir empresas de educação básica e ensino profissionalizante, dentre outras.

O evento, que tem o apoio da Prefeitura de Carapicuíba, é organizado pelo Grupo Ei Brasil Feiras, Eventos e Produções, e vai oferecer exposições de escolas profissionalizantes, faculdades e universidades, palestras e diversas atividades para profissionais da educação, estudantes e técnicos de variados segmentos.

Dentre as empresas que confirmaram presença, estão as escolas de inglês Bit Company e Wizzard; Escola de Informática Microlins, as Instituições de Ensino Superior Fatec, Falc, FNC, Estácio e UNIP, além de empresas de outros ramos de atividade.

A sala de palestra comporta público de 25 pessoas, que podem se inscrever antecipadamente pelo site ou meia hora antes, no local. Dentre as palestras já confirmadas, constam:

Dia 27 – “A modernização no Ensino” e “Inglês para Crianças”

Dia 28 – “Como se apresentar em entrevistas”

Dias 29 e 30 – “A importância do inglês no mercado de trabalho”,

Dia 30 – “Bulling”, “Comunicação” e “Conflitos escolares”

Haverá ainda Stand up Comedy em todos os dias, apresentações culturais de teatro, circo, dança, sarau, maracatu, além de exposição de livros, atividades recreativas, oficinas e performances.

A Prefeitura de Carapicuíba participa com quatro estandes, sendo três para divulgação das ações do Governo (Comunicação, Educação e Saúde) e um Balcão de Empregos do Posto de Atendimento do Trabalhador. O prefeito Sergio Ribeiro fará a abertura solene do evento.

A Feduca realizará sorteios de computadores e bolsas de estudo de idiomas, graduação e pós-graduação com descontos de até 100%. O local terá ampla infraestrutura, com serviço de recepção, segurança, monitoria infantil, estacionamento e praça de alimentação.

Serviço

Feduca – Feira da Educação e Profissão

De 27 a 30 de outubro, das 10h às 21h

Ginásio Ayrton Senna (Senninha)

Avenida Antonio Faustino dos Santos, 98 (antiga Av. Integração)

Mais informações no telefone 4146-9175 ou e-mail [email protected]