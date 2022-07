Semana Interna de Prevenção de Acidentes acontece na Prefeitura de Carapicuíba

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 11 de novembro de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba realiza, entre os dias 24 e 27 de outubro, a 1ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho (Sipat). O evento vai abordar assuntos como prevenção, saúde e qualidade de vida do servidor público.



A Sipat acontece no Teatro Jorge Amado (Av. Miriam, 86, centro), das 9h às 11h e das 13h às 15h.



Para não prejudicar o atendimento do público e demais serviços, cada setor da Prefeitura vai elaborar escala de horários para que todos os funcionários possam participar.



Comissão Interna

A Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) é um instrumento dos trabalhadores que trata da prevenção de acidentes do trabalho, das condições do ambiente do trabalho e dos aspectos que afetam a saúde e a segurança do trabalhador.



A Cipa é composta por 24 membros, entre titulares e suplentes. A metade foi eleita pelos funcionários em julho e a outra metade indicada pelo chefe do Executivo.



“A organização da Cipa era um direito dos trabalhadores que não vinha sendo cumprido nos últimos anos. Logo no início do governo, mandei à Câmara a lei regulamentando esse direito, e agora estamos realizando a primeira semana de prevenção de acidentes no ambiente de trabalho”, ressaltou o prefeito Sergio Ribeiro.