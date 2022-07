Novas inscrições para cursos de capacitação para jovens afrodescendentes

Data de Publicação: 16 de novembro de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Coordenadoria Especial de Políticas pela Igualdade Racial (Secretaria de Governo), disponibiliza vagas para nova turma do curso de capacitação profissional oferecido pelo FROMPIR (Fórum Regional Oeste Metropolitano em Prol da Igualdade Racial). As inscrições vão até o dia 28 de novembro para jovens entre 18 e 24 anos que procuram o primeiro emprego.

Os cursos são oferecidos pelo FROMPIR em parceria com as empresas Carrefour e Diageo, nos municípios de Osasco, Barueri e Carapicuíba. A qualificação profissional é gratuita e voltada a candidatos interessados em trabalhar no comercio varejista.

O curso possui carga de 40 horas e oferece refeição e transporte. Os participantes ainda têm a chance de serem contratados pela rede Carrefour. 15 vagas foram disponibilizadas para residentes em Carapicuíba.

O curso começa no dia 5 de dezembro, e a inscrição pode ser realizada na sede da Coordenadoria Especial de Políticas pela Igualdade Racial (CEPIR), no Centro Administrativo (Avenida Presidente Vargas, 280). É necessário ter o Ensino Médio concluído, ou estar cursando.

Esta será a segunda turma a ser formada. A primeira aconteceu no final de agosto e início de setembro, com vinte e cinco inscritos nos três municípios. Os aprovados na última turma já foram encaminhados para as vagas de emprego.

O prefeito Sergio Ribeiro observa que “a qualificação e preparação profissional da juventude é um dos pilares do desenvolvimento de Carapicuíba”.