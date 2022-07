Prefeitura inaugura rotatória na Vila Dirce

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 16 de novembro de 2011

Nesta sexta-feira, 4, a partir das 18 horas, o prefeito Sergio Ribeiro inaugura a rotatória da Estrada da Fazendinha. A obra, que teve início em 2010, contou com a reformulação do fluxo do trânsito, alargamento da pista, construção da praça, paisagismo, luminária e acesso para viatura.

O local, que em tempos atrás era ponto de congestionamento e oferecia risco de atropelamento pela má sinalização e falta de policiamento, agora passa a ser um símbolo da valorização da Vila Dirce e região.

A praça, construída dentro dos limites da rotatória, possui diversos tipos de plantas. No centro da praça foi construída uma cobertura para base móvel da Guarda Municipal e Polícia Militar, alternadamente. Um poste com oito luminárias ganhou destaque por oferecer beleza e claridade ao local.

A obra, uma reivindicação antiga, foi realizada pela Secretaria de Obras com o apoio de empresários e comerciantes da região e passa a proporcionar mais segurança, valorização da área e melhoria do trânsito.