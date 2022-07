II Feira do Livro Espírita em Carapicuíba

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 17 de novembro de 2011

O evento foi inserido no Calendário Oficial de Eventos da cidade pela lei municipal 3035/10.

A II Feira do Livro Espírita teve início no último dia 5, e continuará aos sábados, até o dia 10 de dezembro, durante todo o dia. O evento é organizado pela União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo (USE), pela Casas espíritas sediadas no Município, e tem o apoio da Prefeitura de Carapicuíba.

A primeira edição da Feira aconteceu em 2010, logo após a aprovação da lei municipal 3035, quando passou a fazer parte do calendário oficial de eventos do município.

Na feira serão apresentados livros da doutrina espírita, de diversos autores e também assuntos variados.

Serviço: Feira do Livro Espírita

Data: 05, 12, 19 e 26 de novembro e 3 e 10 de dezembro.

Local: Calçadão – Centro de Carapicuíba.

Evento: Exposição e venda de livros (vários títulos), recreação para crianças, quick massage.