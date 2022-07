Prefeitura vai transformar o centro de Carapicuíba

Data de Publicação: 18 de novembro de 2011

A iniciativa da operação vai consolidar o entorno da Lagoa de Carapicuíba como pólo cultural, educacional e cívico. “Reservei recursos do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi) de 2011, 2012 e 2013 para a construção de um túnel e de uma passarela”.

O local, que décadas atrás era um porto de areia e um lixão, hoje já abriga duas faculdades, sendo uma pública e outra particular, uma escola técnica e um grande parque que será inaugurado ainda este ano. No local, também já teve início o Complexo Viário da Lagoa, que em breve será concluído e terá quatro ruas e receberá o fluxo do trânsito da Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu e Avenida Mário Covas, oferecendo novo acesso à Rodovia Castelo Branco e Alphaville.

A Operação Urbanística “Novo Centro, Sua Nova Cidade” conta ainda com a construção de um túnel, uma passarela e um viaduto.

O túnel, avaliado em R$ 62 milhões, terá início na Av. Governador Mario Covas, após a intersecção com a Av. Brasil e terminará na Av. Deputado Emilio Carlos, melhorando profundamente o trânsito no centro e acessos para o Tamboré e corredor Oeste. “Por cima do túnel será construído um Boullevard”.

A passarela que ligará o Calçadão e o Complexo Viário da Lagoa vai oferecer uma via para os pedestres dirigirem-se ao Novo Centro, faculdades e terminais da CPTM e rodoviário com tranqüilidade. “Este projeto, que está em análise na Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa), vai favorecer toda a região, inclusive o Corredor Oeste”, explica o prefeito Sergio Ribeiro.

O viaduto, que terá início na Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, cruzará a linha férrea e terminará no complexo viário, oferecendo acesso direto para o Tamboré para o fluxo que vem de Osasco e Marginal do Ribeirão.

A nova lei permitirá uma nova ordenação do comércio do Calçadão, licitando o uso de quiosques, dentre outros aspectos inovadores.

Segundo o prefeito Sergio Ribeiro, todas essas obras receberão investimento de mais de R$ 120 milhões, e mudarão definitivamente o centro da cidade.

No dia 12 de setembro, o prefeito Sergio Ribeiro percorreu o local com vereadores e secretários municipais. Ele afirmou que “a reformulação do sistema viário e a criação do novo centro vão mudar a história de Carapicuíba. Estamos falando de obras que já estão acontecendo e a cada dia a população pode acompanhar a evolução”, ressaltou.