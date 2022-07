Carapicuíba adere ao Programa Creche Escola

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 22 de novembro de 2011

Para ampliar ainda mais a quantidade de vagas em creches de Carapicuíba, o prefeito Sergio Ribeiro assinou o termo de adesão do Programa Creche Escola, do Governo do Estado de São Paulo na quinta-feira, 10.

A cerimônia aconteceu no auditório da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, que contou com presença do secretário Rodrigo Garcia e 23 prefeitos da Região Metropolitana de São Paulo, interior e litoral paulista.

A partir de agora, a Prefeitura de Carapicuíba passa a integrar o grupo de cidades contempladas pelo Programa, que tem o objetivo de investir R$ 1 bilhão na construção de mil creches até 2014 por meio da transferência de recursos para construções, reformas, ampliações e aquisições de equipamentos.

As cidades que foram selecionadas para aderir ao Creche Escola apresentam maior urgência em receber os equipamentos, considerando os critérios de vulnerabilidade social estabelecidos pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade).

Cada município escolherá entre três modelos de prédio desenvolvidos pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), cuja área a ser construída é de até 800 m² com capacidade de atendimento para 150 crianças.

Investimentos em educação

Até o momento, a atual administração triplicou o número de vagas nas creches da cidade, graças a convênios, parcerias, reformas e construções. Carapicuíba ganhou quatro novas escolas: Emei Maria José Abyaza Costa (Cohab V), Emei Zilda Arns (Vila Gustavo Corrêa), Emei Luiz Simplício de Andrade (Vila Olivina) e Emei Vó Tonha (Ariston) e estão em construção as Emei da Vila Helena e Arco Íris (Vila Sulamericana), ambas com recursos da Prefeitura de Carapicuíba.

Para o prefeito Sergio Ribeiro, “Não basta construir escolas. É necessário oferecer atendimento de qualidade e, para isso, oferecemos kits e uniformes escolares completos, com roupas para inverno e verão, incluindo tênis e meias. As refeições fornecidas são de alto valor nutricional diversificada em frutas, legumes, carne de primeira, peixe, frango, leite, chocolate e milho”.