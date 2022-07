II Fórum de “Inserção da Identidade Cultural no Cotidiano”

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 22 de novembro de 2011

A Aldeia de Carapicuíba sediará, no próximo domingo, 20, Dia da Consciência Negra, das 12 às 22h, o II Fórum de discussões “Inserção da Identidade Cultural no Cotidiano”. O evento será realizado pelo Studio I3, em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O II Fórum tem a intenção é gerar subsídios para a promoção da cultura africana nas escolas e no dia-a-dia. Dentre as apresentações do Studio I3, realizadas em parceria com a E.A.B.I.C (Congresso Negro Internacional Etíope Africano), estão:

• Música Nyabingui com Priest Tiger (Diretamente de Bobo Hill, Jamaica),

• Participação Especial: Congregação Boboshanti E.A.B.I.C. BRASIL Banda de Daniel,

• Hon. Imperatriz Esther, Profeta Jah Caue, Profeta Solano Jacob e Profeta Ricardo Red Lion,

• Exposição “Meus olhos sobre a África” com esculturas de Rubens Domingues e Dario Roger, máscaras africanas de Cristino Hooder, pintura em tela de Daniel Praz,

• Intervenções com Sucatas Ambulantes, capoeira e pintura mural ao vivo,

• Feira de alimentação e comida I-Tal, e artesanatos.