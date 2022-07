União Paulista de Estudantes realiza Congresso em Carapicuíba

Data de Publicação: 23 de novembro de 2011

Carapicuíba recebe, nos próximos dias 19 e 20, o Congresso da União Paulista de Estudantes Secundaristas (UPES). O encontro, que tem o apoio da Prefeitura de Carapicuíba, faz parte da etapa estadual do 39º Congresso da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), que acontecerá na capital paulista no período de 1 a 4 de dezembro.

O evento será realizado no Instituto Casa da Gente, e prevê a presença de mais de 800 estudantes secundaristas de todo o estado de São Paulo. Dentre a pauta consta a eleição da nova diretoria e contará com painéis sobre diversos temas, grupos de debates, plenárias e atividades culturais.

Os estudantes de Carapicuíba, que ainda quiserem participar, como observadores, podem fazer o credenciamento no dia 18 a partir das 14h, no local do evento, Instituto Casa da Gente, que fica na Av. São Paulo Apóstolo, 250, Cohab 2, local do .

O evento contará com a participação do prefeito Sergio Ribeiro na abertura oficial. Mais informações podem ser obtidas no site www.ubes.org.br, pelo telefone 8692-9793 (Carlos) ou e-mail [email protected]