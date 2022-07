Inscrições abertas para Oficinas Culturais 2012

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 23 de novembro de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Cultura, abriu inscrições para as turmas de 2012 das Oficinas Culturais, com diversos cursos oferecidos gratuitamente. Ainda há vagas para os seguintes cursos:

Artes Cênicas – Iniciação à Interpretação, Expressão Corporal, Maquiagem de Caracterização e Artística, Teatro de Bonecos.

Jogos e Brincadeiras – Xadrez e Recreação.

Artes Visuais – Pintura em Tela para Iniciantes, Intermediário, Fotografia e Ilustração.

Artesanato – Dobradura Modular, Cestaria, Tear, Arte em Couro.

Cultura Popular – Capoeira, Iniciação a Danças Regionais, Artes, Maracatu e Percussão.

Música – Viola Caipira, Cello, Violão, Teclado, Canto, Cavaquinho, Instrumento de Sopro.

Para fazer a inscrição, o interessado deve levar duas fotos 3×4, cópia do RG e do comprovante de residência. Os menores de 16 anos precisam estar acompanhados de um responsável no momento da inscrição.

Em 2011, cerca de 2.000 alunos participaram das Oficinas Culturais da Prefeitura de Carapicuíba, nas bibliotecas da Secretaria da Cultura. Veja abaixo os locais disponíveis para fazer a inscrição.

Teatro Fuca

Av. José Fernandes Teixeira Zuza, 510

Vila Cretti – 4184.0207

Teatro Jorge Amado

Av. Miriam, 86

Centro – 4184.1332

Escola de Música Tim Maia

Av. Santo Estevão, 86

COHAB 5 – 4167. 7706

CSU Centro Social Urbano

Rua Lizarda, 06

Ariston – 4181.2664

Biblioteca Central

Av. Tâmara, 132 – Centro

Biblioteca Sarabaquê

Praça da Aldeia, casa 14

Biblioteca Novo Horizonte

Av. Netuno, 202 – Jd. Novo Horizonte

Biblioteca Casa da Gente

Rua do Bosque, 250 – COHAB II

Biblioteca Ariston

Rua Registro, 416 – Ariston

Biblioteca 1º de Maio

Rua Áustria, 09 – Jd. 1º de Maio

Biblioteca Vila Helena

Av. José Fernandes Teixeira Filho, 276

Mais informações:

Secretaria de Cultura e Turismo

Praça da Aldeia, casa 19

Aldeia de Carapicuíba

Fone: 4186-0687/4186-0821

E-mail: [email protected] ou [email protected]