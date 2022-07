Projeto “Visão do Futuro” entrega mais de 200 óculos em Carapicuíba

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 24 de novembro de 2011

Mais de 200 alunos da rede municipal de ensino e idosos usuários do SUS residentes em Carapicuíba, receberam neste sábado, 19, óculos gratuitos. A iniciativa foi realizada graças a uma parceria da Prefeitura de Carapicuíba com a Igreja Presbiteriana de Aldeia da Serra, Santana de Parnaíba, que leva a diversas cidades o projeto “Visão do Futuro”.

O momento da entrega foi a conclusão de um trabalho desenvolvido ao longo de quatro meses entre representantes da Igreja e da Prefeitura, através da Secretaria da Saúde, que contribuiu com a realização dos exames oftalmológicos e selecionou idosos, e da Secretaria da Educação, que encaminhou alunos da rede municipal de ensino com suspeita de problemas visuais. A Igreja organizou a doação dos óculos.

Os alunos beneficiados são das Emefs Edegar Simões (Ariston) e Miguel Costa Junior (Jd. Angélica). O intuito do projeto é levar esperança e visão para pessoas com dificuldades em adquirir seus próprios óculos.