Escola Municipal de Carapicuíba faz caminhada pelo combate à Dengue

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 24 de novembro de 2011

A EMEI Maria de Fátima Campello Coghi, escola de educação infantil da rede municipal da Secretaria da Educação de Carapicuíba, realizou no dia 11 de novembro, caminhada pelo combate à Dengue com alunos, professores e pais.

Levando cartazes, faixas e panfletos, partiram da rua Aspasia, Vila Capriotti, às 10h, passando pelas ruas Santana, Lagoinha e entorno do bairro, munidos de uma das armas mais eficientes contra o Aedes Aegypti, a informação.

Os materiais foram produzidos por professores e alunos da unidade escolar. À tarde, foi realizada nova caminhada e a campanha continua na escola através de atividades, como a Roda de Conversa e Oficina de recorte de ilustrações e colagem.

A caminhada é parte do Projeto Dengue, da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica, da Secretaria da Saúde de Carapicuíba. O projeto propõe esclarecimentos aos cidadãos sobre os riscos do contágio da Dengue e a responsabilidade de cada um no combate e prevenção da proliferação do mosquito.

A Prefeitura de Carapicuíba realiza ações durante todo o ano para combater a dengue, através de palestras, mutirões e a vigilância permanente dos agentes. A população deve contribuir não deixando água parada em vasos de plantas, calhas, pneus, e principalmente mantendo a caixa d’água limpa e coberta. Os primeiros sintomas da doença podem ser dor de cabeça, febre alta, desânimo, dor nos olhos e dor no corpo. A pessoa com estes sintomas deve procurar rapidamente atendimento médico.