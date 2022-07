Congresso em Carapicuíba mobiliza estudantes

Data de Publicação: 24 de novembro de 2011

A UPES (União Paulista dos Estudantes Secundaristas) realizou o 16º Congresso Estadual nos dias 19 e 20 de novembro, no Instituto Casa da Gente, na Cohab 2.



O encontro, que teve o apoio da Prefeitura de Carapicuíba, integra a etapa estadual de preparação ao 39º Congresso da UBES (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas), o qual acontecerá na capital paulista no período de 1 a 4 de dezembro.



A abertura do congresso teve a participação de lideranças históricas do movimento estudantil, como o prefeito Sergio Ribeiro e Alexandre Miranda, além de dirigentes da UESC (União dos Estudantes Secundaristas de Carapicuíba), UNE (União Nacional dos Estudantes) e representantes de várias regiões do Estado de São Paulo.



O evento contou com painéis, grupos de debates, plenárias, atividades culturais, além de realizar a eleição da nova diretoria.



“A realização do Congresso de Estudantes em Carapicuíba é manifestação da luta por direitos e expressão da democracia. Muitas das principais lideranças políticas do Brasil iniciaram suas carreiras no movimento estudantil”, afirma o prefeito Sergio Ribeiro.