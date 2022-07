Prefeitura de Carapicuíba realiza plenária sobre Habitação

Secretarias: Projetos Especiais Convênios e Habitação

Data de Publicação: 30 de novembro de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, vai realizar uma Plenária para discutir propostas para o setor habitacional do município no próximo domingo, 27, a partir das 10h, na Câmara Municipal, Av. Miriam, 92, centro.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação vem colocando em prática desdobramentos do Plano Diretor Participativo. No setor Habitação, está em fase de elaboração o planejamento da política habitacional para até 2025, com propostas para a redução do déficit habitacional de acordo com a realidade do município, através de medidas como a regularização fundiária, urbanização de áreas livres, construção de habitações de interesse social, dentre outras.

A Plenária vai trazer contribuições da sociedade civil para a implantação do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), através de oficinas sobre o tema. O resultado servirá de base para a Audiência Pública que será realizada no dia de 10 de dezembro, para consolidar os trabalhos desenvolvidos no PLHIS.

Já estão confirmadas as participações de representante de associações de bairros, técnicos e consultores do setor habitacional, vereadores e secretários municipais. O encontro é aberto à participação popular.