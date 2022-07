Papanicolau pode evitar câncer no colo do útero

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 30 de novembro de 2011

Neste sábado, dia 26 de novembro, das 8 às 17 horas, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ficarão abertas para a realização do exame de papanicolau. A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Saúde, desde inicio de 2009, realiza todo ultimo sábado do mês, o mutirão de papanicolau para atender principalmente as mulheres que não podem comparecer às UBSs durante a semana.

O objetivo da Secretaria da Saúde é facilitar o acesso ao exame ginecológico que deve ser realizado pelo menos uma vez ao ano para prevenir ou diagnosticar o câncer no colo do útero em estágio inicial, com grande possibilidade de cura. Para isso, todas as UBSs estarão abertas neste sábado. Endereços:

UBS ADAUTO RIBEIRO – Estrada da Guabiroba, n. 519 – Santo Estevão

UBS ANA ESTELA – Rua Monte Aprazível, n. 50 – Jardim Ana Estala

UBS ARISTON – Rua Dumont, n. 26 – Cidade Ariston

UBS FLORISPINA P. CARVALHO – Rua Bandeirantes, n. 24 – Vila Dirce

UBS VL. MENCK – Estrada das Acácias, n. 202 – Vila Menck

UBS VL. CRETTI – Rua José Fernandes Teixeira Zuza, n. 510 – Vila CrettiUBS

VL.HELENA – Rua Vereador José Fernandes Filho, n. 03 – Vila Helena

UBS RAIMUNDO GUEDES – Avenida Plutão, n. 20 – Jardim Novo Horizonte

UBS PQ. FLORIDA – Rua Califórnia, n. 05 – Parque Flórida

UBS CENTRAL – Rua Joaquim das Neves, n. 115 – Centro

UBS COHAB V – Avenida Tancredo de Almeida Neves, n. 860

UBS COHAB II – Avenida do Bosque, n. 410 – Cohab II