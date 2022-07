Evento cristão “Marcha Para Jesus” será no próximo sábado

Data de Publicação: 30 de novembro de 2011

Acontece neste sábado, 26, o tradicional evento evangélico “Marcha para Jesus,” realizado pelo Conselho de Ministros e Pastores de Carapicuíba (COMPAC). O evento tem o apoio da Prefeitura de Carapicuíba, Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil e no Exterior (OMEBE) e Confederação das Igrejas Evangélicas Apostólicas do Brasil (CIEAB).

Com o tema “Carapicuíba nas mãos de Deus”, as saídas acontecem simultaneamente às 14h de três pontos da cidade: Ginásio Tancredo de Almeida Neves (Tancredão) na Av. Inocêncio Seráfico; Praça da Árvore, na Cohab V e INAC, no Ariston. Os três grupos caminharão rumo ao terminal rodoferroviário, no Centro, onde haverá concentração e apresentações musicais de grupos gospel e diversos artistas do segmento, como DJ Alpiste, Pregador Luo Apocalipse 16, Templo Soul, Ministério Amigos Adoradores, dentre outros.

O evento, que faz parte do calendário oficial do município, através da lei 1998/97, e mobiliza milhões de pessoas em todo o mundo, é realizado conjuntamente por diversas denominações evangélicas e em milhares de cidades e tem como objetivo principal expressar a fé em Jesus Cristo.