Campanha “Fique Sabendo” esclarece sobre teste de HIV

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 30 de novembro de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Saúde, promoverá de 24 de novembro a 1º de dezembro, a campanha “Fique Sabendo”, com o objetivo de incentivar a realização do teste espontâneo de HIV.

Os testes estarão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde da COHABV, Cohab II, Vila Crett, Novo Horizonte, Central, Vila Dirce e no Núcleo de Atendimento em Infectologia de Carapicuíba – NAIC. O horário de realização será das 9h às 16h.

A Secretaria da Saúde preparou os profissionais para aplicar o “Teste Rápido”. Durante a realização do pré-teste e pós-teste os interessados serão entrevistados e aconselhados. O resultado é entregue em até 30 minutos e uma eventual confirmação ocorre em até dez dias. O teste também pode ser realizado em qualquer período do ano, no Núcleo de Atendimento de Infectologia de Carapicuíba – NAIC, localizado na Alameda dos Lírios, 150 – Vila Sulamericana.

A Secretaria da Saúde realizou testes em mais de 800 pessoas em 2009, e em 2010, foram mais de 1.000 pessoas. A meta para 2011 é atingir mais de 1200 pessoas.

“Fique Sabendo”

O teste de HIV não deve ser feito de forma indiscriminada e a todo o momento. O Ideal é que o munícipe realize o teste caso tenha passado por uma situação de risco, como ter feito sexo desprotegido, ou seja, sem o uso de preservativo. É interessante que as pessoas que nunca tenham realizado aproveitem a oportunidade para fazê-lo. Após a infecção pelo vírus, o sistema imunológico demora cerca de um mês para produzir anticorpos em quantidade suficiente para serem detectados pelos testes. Através da orientação, é possível perceber a necessidade de repetir o exame.