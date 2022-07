Prefeitura forma mais de mil profissionais dos cursos do NAC

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 1 de dezembro de 2011

As cerimônias de formatura dos 1015 alunos de 2011 acontecem nos dias 28, 29, 30 de novembro e 1º de dezembro. Os novos profissionais passaram pelos cursos gratuitos do Núcleo de Ação Comunitária.

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social entregará, de 28 de novembro a 1º de dezembro, certificados de conclusão de curso de Cabeleireiro, Manicure, Maquilagem, Depilação, Corte e Costura, Patchwork, Tear, Reciclagem em Geral (com garrafas PET, jornais, revistas, CDs e lacre de lata).

Os cursos têm duração de quatro, seis e nove meses, dependendo da área, e são ministrados em espaços públicos municipais e em entidades assistenciais, através de parcerias. O objetivo é promover, através da capacitação profissional, a emancipação de famílias em condições de vulnerabilidade social, preparando jovens e adultos para uma nova atividade remunerada.

Os profissionais formados pelo NAC terminam os cursos prontos para a nova empreitada. Muitos deles são aproveitados no mercado de trabalho ou iniciam atividade autônoma, gerando renda e realização profissional. É o caso da cabeleireira Simone Monteiro de Souza, estabelecida no Jardim São Daniel. Ela aprendeu a profissão através do NAC, abriu o salão e tem sua clientela: “Foi através do NAC que projetei o meu futuro. Hoje, me sinto realizada profissionalmente, mas sempre procuro me atualizar”, afirma.

Os cursos mais procurados são da área de estética, que vêm crescendo consideravelmente nos últimos meses.

Calendário das formaturas:

• Segunda-feira, 28 às 14h no CSU – Ariston – Rua Lizarda, 6, Ariston

• Terça-feira, 29 às 14h na Kolping São Lucas – Av. Inocêncio Seráfico, 2450, Jd. Santo Estevão

• Quarta-feira 30 às 14h na Associação Vila Gustavo Correia – Rua Gustavo Avelino Corrêa 10, Vila Gustavo Corrêa

• Quinta-feira 01 às 14h na Kolping São Paulo Apóstolo – Rua Rio Branco, 36, Cohab II

O NAC fica na Rua Maria Helena, 55 – Centro – Carapicuíba – SP Tel.: (11) 4184-5865.