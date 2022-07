Prefeitura promove campanha de combate à violência contra as mulheres

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 5 de dezembro de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres (Secretaria de Governo) promove a “Semana de Combate à Violência Contra a Mulher”, de 25 de novembro a 3 de dezembro.

Com o tema “Basta de Violência”, a ação tem como objetivo informar a população, principalmente as mulheres, de como proceder nos casos de violência doméstica e sexual.

A Campanha começa na sexta, 25, Dia Mundial da Não Violência Contra as Mulheres, às 19h, na Câmara Municipal, com o evento de abertura e a entrega do “Laço Branco”, símbolo mundialmente conhecido por sensibilizar e engajar os homens nas ações contra este tipo de violência.

No sábado, 26, haverá palestras e debates, além de atividades culturais na Faculdade da Aldeia de Carapicuíba (FALC).

A ação continua na segunda, 28, na EMEF Edegar Simões, também às 19h, com debate sobre o filme que será exibido. Já, na terça, 29, das 8h às 12h, FATEC e ETEC recebem os participantes para o debate “Os desafios da implementação das políticas públicas de atendimento às mulheres vítimas de violência”.

No dia 30, a Tribuna livre da Câmara Itinerante vai fazer uma “Explanação sobre a violência contra a mulher na Rua Pedro Marques, 143, no Jardim Capriotti. Em 01/12 acontece o”Fórum sobre o combate a todas as formas de violência contra a mulher”. O evento será na Faculdade Nossa Cidade (FNC).

A “Caminhada Pelo Combate à Violência Contra a Mulher” no sábado, 03/12, às 9h, com concentração e saída no Gabinete do Prefeito Sergio Ribeiro, vai marcar o encerramento da Campanha.

Porque as Mulheres sofrem caladas?

Estima-se que mais da metade das mulheres sofrem caladas e não pedem ajuda. Os principais motivos são: medo, vergonha, ameaças de morte, dependência emocional e financeira. Mas o único caminho para dar um basta nisso é a denúncia. Ao dá mais pra fechar os olhos para essa covardia.

Denuncie, a violência contra a mulher é crime.

Delegacia da Mulher – Av. Rui Barbosa, 1582 – Centro

Defensoria Pública – Av. Celeste, 55 – Centro

Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres (Prefeitura de Carapicuíba) – Rua Presidente Vargas, 280

OAB – Av. Fernanda, 75 – Centro

Fórum – Av. Des. Dr. Eduardo Cunha de Abreu, 215 – Vila Municipal