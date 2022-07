Semana de prevenção ao Diabetes esclarece sobre riscos da doença

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 7 de dezembro de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba realizou, na sexta-feira, 25, no Calçadão, atividades de detecção, prevenção e educação no combate ao Diabetes. Os profissionais da enfermagem realizaram mais de mil testes de glicemia capilar (dextro) e prestaram esclarecimentos sobre as conseqüências da doença na vida das pessoas.

Segundo informações do Ministério da Saúde o diabetes é um dos problemas mais graves de saúde pública, responsável por 40% das mortes por doenças cardiovasculares. No Brasil, a doença atinge cerca de 10% da população entre 30 a 69 anos e apenas a metade destes sabem que são portadores da doença.

Os principais sintomas do diabetes são sede excessiva, rápida perda de peso; fome exagerada; cansaço inexplicável; muita vontade de urinar; dificuldade de cicatrização; visão embaçada; falta de interesse e de concentração; vômitos e dores estomacais, entre outros. Ao surgimento destes sintomas as pessoas devem procurar orientação médica, na Unidade Básica de Saúde mais próxima da casa.