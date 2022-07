Semana de Prevenção ao Diabetes em Carapicuíba

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 7 de dezembro de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba está realizando a Semana de Prevenção ao Diabetes, que teve início na segunda-feira, 21 e segue até 25, sexta-feira. As atividades acontecem nas UBSs da cidade, com palestras sobre dicas de alimentação, exames e avaliação de pé diabético.

A Semana de Prevenção do Diabetes visa ampliar a busca ativa de portadores da doença e esclarecer a respeito dos serviços oferecidos pela Prefeitura para o tratamento desta e outras doenças.

No dia 25 serão realizadas atividades no Calçadão, das 9 às 17 horas, em frente ao Banco do Brasil. Os profissionais da enfermagem vão conferir a glicemia capilar (dextro), esclarecer e orientar os munícipes sobre as consequências da doença na vida das pessoas.

A Doença

Segundo o Ministério da Saúde o Diabetes é um dos problemas mais graves da Saúde Pública, responsável por 40% das mortes por doenças cardiovasculares. No Brasil, atinge cerca de 10% da população entre 30 e 69 anos de idade e apenas a metade sabe que é portadora da doença. Algumas pessoas nascem com genes que as predispõem à doença, mas o mal pode surgir em qualquer idade.

Os principais sintomas do diabetes são sede excessiva, rápida perda de peso; fome exagerada; cansaço inexplicável; muita vontade de urinar; dificuldade de cicatrização; visão embaçada; falta de interesse e de concentração; vômitos e dores estomacais, entre outros. Ao surgimento destes sintomas, o munícipe deve procurar orientação médica em uma das Unidades Básicas de Saúde do município.