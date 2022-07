Prefeitura convoca beneficiários do Bolsa Família para recadastramento

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 7 de dezembro de 2011

A Prefeitura realizará, no próximo final de semana, um grande evento na Cidade Ariston para recadastrar os beneficiários do Programa Bolsa Família residentes na região.

As Secretarias da Educação e Assistência Social estão convocando cerca de 3 mil beneficiários do Programa para comparecerem no CSU (Centro Social Urbano), sito à rua Lizarda nº 6.

Os beneficiários deverão comparecer nos horários estabelecidos, quando receberão orientações nos procedimentos para não correrem o risco da perda dos benefícios do Bolsa Família. Serão realizadas quatro reuniões, sendo às 10h30 e 14 horas dos dias 3 e 4 de dezembro.