Ato Ecumênico pelo Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

Data de Publicação: 7 de dezembro de 2011

Nesta sexta-feira, 2 de dezembro, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência promove, com o apoio da Prefeitura de Carapicuíba, um Ato Ecumênico pelo Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.

A Cerimônia será realizada no Calçadão, próximo ao Banco do Brasil, e contará com a presença de pessoas portadoras de deficiência e famliares, de representantes das igrejas Católica e Evangélica e de uma Associação Espírita, além de autoridades, como o prefeito Sergio Ribeiro, secretários e vereadores do município. O evento é aberto ao público.