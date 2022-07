Carapicuíba forma mais de mil profissionais dos cursos do NAC

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 9 de dezembro de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, realizou formatura e entrega de certificados aos alunos que concluíram os diversos cursos oferecidos pelo Núcleo de Ação Comunitária (NAC) à população durante este ano.

Com esta nova conquista profissional, cabeleireiros, manicures, maquiadores, costureiros, enfim, todos os formados já saem prontos para a nova empreitada.

Familiares e amigos dos novos técnicos lotaram o Centro Social Urbano (CSU), as comunidades Kolping São Lucas e São Paulo Apóstolo e a Associação Vila Gustavo Correia entre 28 de novembro e 1º de dezembro, compartilhando o grande momento de realização dos formandos. Estiveram presentes o prefeito Sergio Ribeiro, secretários e vereadores.

Os cursos oferecidos pelo NAC têm duração de quatro, seis e nove meses. Seu objetivo é colaborar com a emancipação de famílias em condições de vulnerabilidade social, preparando jovens e adultos para uma nova atividade remunerada.Cerca de 90% dos alunos que concluem os cursos oferecidos pelo núcleo são aproveitados no mercado de trabalho com carteira assinada.

Novas inscrições podem ser feitas a partir de 10 de janeiro de 2012. O NAC fica na Rua Maria Helena, 55 – Centro. Telefone: 4184-5865.