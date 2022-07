Enfermos e idosos acamados recebem cuidados em casa

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 14 de dezembro de 2011

Carapicuíba mantém, com recursos da Prefeitura, atendimento domiciliar a 480 pacientes. O número será expandido com a implantação do Programa Melhor em Casa, em 2012.

A Prefeitura de Carapicuíba, através do Programa de Atendimento Domiciliar – PAD, da Secretaria da Saúde, disponibiliza equipe multiprofissional da Saúde para atender pessoas acamadas em suas casas e impossibilitadas de se locomoverem até uma Unidade Básica de Saúde.

A maior parte dos atendimentos ocorre junto a idosos e portadores de doenças crônicas, como pacientes com seqüela de AVC (Acidente Vascular Cerebral), entre outros. O objetivo do atendimento domiciliar é de promover, restaurar e manter o bem estar dos doentes.

A Secretaria da Saúde de Carapicuíba realiza de 20 a 30 visitas domiciliares por semana, totalizando cerca de 120 ao mês. Os pacientes são assistidos por médico, dentista, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeutas e assistente social, equipe mantida pela Prefeitura. A quantidade de profissionais e o número de visitas dependem da complexidade do caso, podendo variar em semanal, mensal ou bimestral.

Os pacientes que requerem maior cuidado, chamados de “pacientes assistidos” recebem acompanhamento intensivo e visitas semanais. Já os “pacientes monitorados”, em situação de saúde estável, são visitados mensalmente. As famílias são orientadas a entrar em contato com a equipe do programa quando houver alteração no estado de saúde do doente. Para ter acesso a este atendimento, é necessário encaminhamento médico e avaliação da equipe de saúde.

“O PAD é muito importante porque proporciona cuidados médicos aos pacientes fragilizados pela doença, sem perder o acolhimento da família” afirma o Prefeito Sergio Ribeiro.

Atendimento:

Pacientes inscritos: 480

Pacientes assistidos: 185

Pacientes monitorados: 295

Equipe médica multidisciplinar: médico, dentista, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeutas e assistente social.

Programa Melhor em Casa

No início de 2012, a Prefeitura de Carapicuíba passará a contar com três equipes multidisciplinares e uma equipe de apoio, graças ao Programa Melhor em Casa, do Ministério da Saúde, lançado pela presidente Dilma em novembro último. Com isso, mais pessoas acamadas poderão receber atenção médica e de enfermagem em sua casa.