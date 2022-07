Audiência Pública discute, neste sábado, o plano de habitação até 2025

Data de Publicação: 14 de dezembro de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), realiza neste sábado, 10, Audiência Pública na Câmara Municipal para apresentar e discutir junto à população e autoridades, o Plano Local de Habitação e Interesse Social (PLHIS). O evento acontecerá às 15 horas.

Na Audiência Pública serão consolidados dados, propostas e metas estipuladas no PLHIS e serão garantidas a isonomia e participação da população no processo de elaboração do Plano, que planejará as ações no campo habitacional para o município até 2025.

O PLHIS é um instrumento político administrativo que implementa programas, metas e ações para a superação do déficit habitacional e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente das famílias de baixa renda. Ele é uma diretriz do Ministério das Cidades, a ser implantado por todos os municípios.

Plenária

No dia 27 de novembro foi realizada uma Plenária aberta à sociedade civil, autoridades e técnicos e consultores do setor habitacional que trouxe contribuições para as discussões na Audiência Pública. Foram apresentados os dados consolidados do diagnóstico do Setor Habitacional, já concluído e finalizado; estimativa do déficit quantitativo e qualitativo de habitações; demanda futura de regularização, de urbanização e de novas moradias; estimativas primárias de custos de terreno e unidades habitacionais; tipologias habitacionais e implantações para serem debatidas (modelos que deverão ser adotados no município); estimativa de custos até o ano de 2025 com o plano e discussão das metas e objetivos.