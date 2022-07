Município de Carapicuíba/SP | “Futebol do bem” é atração em Carapicuíba

“Futebol do bem” é atração em Carapicuíba

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 14 de dezembro de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio das Secretarias de Esportes e Lazer e Desenvolvimento Econômico Social e Trabalho, realiza neste sábado, 10 , às 10 horas, uma partida de futebol beneficente no campo do XV de Novembro, na Vila Lourdes, sito à Rua Osvaldo Luiz Criscuolo, 51 – Vila Lourdes.

Capitaneada pelos atletas Henrique e Guilherme, jogadores da Portuguesa de Desportos, equipe campeã da série B do Campeonato Brasileiro, em 2011, a partida vai contar com jogadores do cenário desportivo brasileiro.

O evento visa à arrecadação de alimentos para serem entregues a famílias carentes da região e promover alegria e solidariedade. A torcida está convocada para assistir o jogo e participar da campanha de doação levando 1 quilo de alimento não perecível.