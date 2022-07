Passeio ciclístico da Vila Menck acontece no domingo

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 14 de dezembro de 2011

Domingo, 11 de dezembro, acontece o 1º Passeio Ciclístico da Vila Menck, a partir das 9h, cuja saída acontece no Parque dos Paturis, que fica próximo ao Rodoanel Mario Covas na divisa entre as cidades de Carapicuíba e Osasco, e o término se dará no INAC, no Ariston.

O evento é uma realização da Prefeitura de Carapicuíba por meio da Secretaria de Esportes e Lazer. Haverá premiação para os grupos que melhor estiverem uniformizados, equipes escolares, portadores das bicicletas exóticas, além dos ciclistas mais idosos e mais novos das categorias masculino e feminino.

Os interessados em participar do passeio ciclístico devem se apresentar no Parque dos Paturis, a partir das 7h. As inscrições são grátis e basta apresentar o documento de identidade.