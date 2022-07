Município de Carapicuíba/SP | “Futebol do bem” dá show de bola e de solidariedade em Carapicuíba

“Futebol do bem” dá show de bola e de solidariedade em Carapicuíba

Data de Publicação: 20 de dezembro de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio das Secretarias de Esportes e Lazer e Desenvolvimento Econômico Social e Trabalho, realizou partida de futebol beneficente no campo do XV de Novembro, Vila Lurdes, no sábado, 10 de dezembro.

O evento contou com os atletas Henrique e Guilherme, jogadores da Portuguesa de Desportos, equipe campeã da série B do Campeonato Brasileiro deste ano, além da participação de Lucas, do São Paulo Futebol Clube e de vários jogadores do cenário desportivo brasileiro.

O jogo terminou empatado em 2 a 2, mas a quantidade de alimentos arrecadada foi uma goleada de três toneladas, que será distribuída entre as famílias carentes da região, proporcionando alegria e solidariedade nas festas de final de ano.

“Este tipo de campanha é realizado em várias cidades do Brasil e este ano Carapicuíba também aderiu à iniciativa dos atletas, pois é dessa forma que a gente constrói uma cidade melhor”, enfatiza o prefeito Sergio Ribeiro.