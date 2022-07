Vila Silviânia e Corintinha têm sentido de ruas modificados

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 21 de dezembro de 2011

A fim de proporcionar melhor fluidez de tráfego e beneficiar a circulação de veículos nos bairros Corintinha e Vila Silviânia, a Secretaria de Transporte e Trânsito de Carapicuíba realizou mudanças de sentido nas ruas Dora Maria, Caconde e Alfredo Ribeiro, que dão acesso à Avenida Inocêncio Seráfico. A mudança no sistema viário se deu pelo motivo de as ruas serem estreitas e de mão dupla, dificultando o tráfego.



Desde o dia 5 de dezembro, a Rua Dora Maria não recebe mais o trânsito da Avenida Inocêncio Seráfico, mas continua dando acesso para quem vem das Ruas Caconde, Canadá, Bucarest e São Joaquim.



A Rua Caconde, que também passou a ter o sentido modificado, passou a receber somente o fluxo da Avenida Inocêncio Seráfico e distribuí-lo nas ruas Canadá, Bucarest e Alfredo Ribeiro.



Outra rua que também teve o sentido modificado é a Alfredo Ribeiro, que foi transformada em mão única e passa a apenas direcionar o trânsito para a Avenida Inocêncio Seráfico. As ruas ao redor não tiveram modificações.



As alterações do sistema viário são realizadas a partir dos estudos elaborados pelos técnicos da Secretaria de Transporte e Trânsito que visam beneficiar os motoristas, melhorando a circulação de veículos de modo geral.