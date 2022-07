Ruas do centro ganham asfalto novo

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 21 de dezembro de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba está realizando a pavimentação de quatro ruas no centro da cidade, que beneficiarão a circulação de veículos e pedestres.

A maioria está em situação precária, e necessita de melhorias. As ruas são: Augusto, João Acácio de Almeida, Intenogênio Juliano da Costa e Palmeiras.

As obras, executadas por empresa contratada através de licitação, foram viabilizadas através de convênio com o Fumefi (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento), no valor de R$ 1.699.372,71.

Os recursos do Fumefi são destinados a municípios com baixa arrecadação, e cabe ao prefeito decidir onde e como as verbas serão aplicadas.