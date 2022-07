Prefeitura promove campanha de conscientização contra a Dengue

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 21 de dezembro de 2011

Não deixe água parada. A Dengue mata.



Durante o verão, a Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria da Saúde, intensifica o combate à Dengue, já que o calor e as chuvas do verão favorecem a reprodução do mosquito e aumenta o risco de contágio pela picada do Aedes aegypti. Para impedir a proliferação de casos da doença, a Coordenadoria de Vigilância Ambiental está diariamente com seus agentes nas ruas para orientar os moradores.



Em sintonia com o Ministério da Saúde que está difundindo a campanha “Sempre é hora de combater a Dengue”, Carapicuíba intensificou o combate com a campanha “Não deixe água parada. A dengue mata”. Através de outdoors, faixas, panfletos e cartazes a campanha objetiva sensibilizar a população para que cada munícipe faça a sua parte, mantendo hábitos simples como limpar calhas, caixas d’água e recolher o lixo.



Os agentes de vigilância ambiental intensificarão as visitas a domicílios e comércios, além de pontos estratégicos, como borracharias, ferro velho, pontos de reciclagem de lixo, cemitério, dentre outros.



De janeiro a outubro, a Equipe de Controle da Dengue visitou 4.440 casas, 818 pontos de risco (borracharias e ferro velhos), constatou e eliminou 3.875 infestações de larvas em domicílios e bloqueou 19.679 criadouros do mosquito.