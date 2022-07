Inscrições abertas para a 30º Corrida do Peru

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 28 de dezembro de 2011

Já estão abertas as inscrições para a Corrida do Peru que acontece dia 31 de dezembro, a partir das 8h, cuja largada será no Largo da Aldeia Jesuítica de Carapicuíba. A prova é um evento tradicional da região da Aldeia e já está na 30ª edição.

O percurso prevê a passagem pela Rua do Cabo, Rua Tabapuã, Rua Xapurí, Rua João Fasoli, Rua José Felix de Oliveira, Avenida São Camilo, Estrada da Fazendinha, Avenida Inocêncio Seráfico, Rua Tabapuã, Rua do Cabo e término no Largo da Aldeia.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas nos ginásios Tancredo Neves e Ayrton Senna e na Secretaria de Cultura. A premiação deve ser realizada por meio de peru congelado, a fim de manter a tradição, entre outros itens das festividades de final de ano.

O regulamento da prova está disponível no site www.carapicuiba.sp.gov.br. Mais informações na Secretaria de Esportes e Lazer por meio do telefone 4187-7000.