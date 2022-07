Complexo Esportivo Fuca é reinaugurado

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 28 de dezembro de 2011

No próximo domingo, 18 de dezembro, a Prefeitura de Carapicuíba vai reinaugurar o Complexo Esportivo Fuca. A cerimônia acontecerá, às 16 horas, e contará com a presença do prefeito Sergio Ribeiro, dentre outras autoridades.

O espaço esportivo foi reformado pela Secretaria de Serviços Municipais e, partir de domingo, passará a contar também com “Academia ao Ar Livre”, dotada de aparelhos como bicicletas ergométricas, pesos, alteres, dentre outros equipamentos de ginástica.

O uso da academia é gratuito e aberto à população, consideradas as orientações médicas e organização do local. O Complexo Esportivo Fuca fica na Rua José Fernandes Zuza, s/n, Vila Cretti, telefone 4183-2737.

“A instalação da academia ao ar livre vai oferecer acesso ao esporte e lazer, proporcionando saúde e qualidade de vida para a população do entorno”, ressalta o prefeito Sergio Ribeiro.